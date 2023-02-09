Лютий, 09 в 19:33

Президент Володимир Зеленський відреагував на факти ухилення від служби в армії та заявив, що в Україні неможливо, як в Росії, палицями заганяти людей на війну.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, куди український лідер приїхав у межах саміту за участю глав держав та урядів 27 країн-членів ЄС.

Журналістка запитала Володимира Зеленського, коли вся Україна перейде на воєнний стан, оскільки деякі чоловіки ухиляються від служби в армії, а розважальні заклади активно продовжують працювати, не помічаючи війни.

Зараз дивляться

– Мені здається, що не треба все змішувати. Дуже складно воювати так довго. І тут велика подяка воїнам, і не тільки тим воїнам, які перебувають на лінії фронту, але насамперед їм, вони віддають свої життя. Але й усім тим, хто воює всередині держави – на своїх робочих місцях, тому що треба підтримувати армію і робочі місця. Люди мають працювати і платити податки, – відповів український лідер.

Також президент заявив, що Україна демократична держава, яка розвивається. І діяти за прикладом того, як це відбувається в Росії, коли там “заганяють когось палицями” на війну, Україна не планує, оскільки це війна за європейські цінності.

Він додав, що частина населення втомлюється жити в постійному стані війни, тому періодично в людей можуть відбуватися психологічні зриви.

– Є люди, які потребують реабілітації. Є ті, хто втратив своїх близьких і рідних. Їм дуже складно. Є хтось, хто хоче забути про те, що горе в родині. Просто по-людськи, я думаю, що ми маємо розуміти, що люди різні, і це складова життя. І ми не можемо до всіх ставитися абсолютно однаково, – сказав президент України.

Володимир Зеленський вважає, що люди мають усвідомлювати, що, на жаль, війна триває, а міцність на полі бою залежить від єдності.

– На жаль, є ті, хто відпочивають. І є такі люди. Слава Богу, що це не мільйони людей. На жаль, такі виклики були історично впродовж усіх війн. І ми не є винятком. І тому інформаційна політика передусім… Президент має показувати, як треба поводитись. Журналісти мають показувати, де там хто… відпочиває, і трішечки напружувати такий напрям, – вважає президент.

Він звернув увагу на те, що в питаннях людської гідності не варто порушувати межі.

– Не забувайте – всі ми люди. До речі, всі ці люди змогли зупинити Росію. І тут найважливіший етап – треба здобути перемогу. І одними словами, що в нас воєнний стан, ми не можемо з вами, на жаль, зосередити увагу всіх, але ми повинні давати цю інформацію, стукати в кожні двері, – сказав Зеленський.

Мобілізація в Україні

Напередодні Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на території України до 20 травня 2023 року.

Протягом 2023 року мобілізувати в Україні зможуть громадян від 18 до 60 років.

Факти ICTV писали, як проходитиме загальна мобілізація у 2023 році та хто підлягає призову.