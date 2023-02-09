Зеленський у Брюсселі обговорив перехід військової промисловості країн ЄС на посилений режим

Лютий, 09 в 21:22

У четвер, 9 лютого, президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами європейських країн та високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики.

Він розповів колегам про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема щодо бойової авіації, бронетехніки, артилерії та ППО.

– Зеленський наголосив, що вчасне надання необхідної техніки у потрібних обсягах дасть змогу якнайшвидше відновити справедливий мир, а також захистити інтереси й цінності Європи. Учасники зустрічі обговорили можливість переходу військової промисловості країн Європейського Союзу на посилений режим роботи, – йдеться на сайті Офісу президента.

Президент закликав ліквідувати прогалини в санкційній політиці проти Росії та пришвидшити створення дієвого компенсаційного механізму.

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Крім цього, Зеленський обговорив із партнерами конкретні кроки щодо реалізації формули миру, а також закликав ухвалити рішення про початок переговорів щодо приєднання України до ЄС вже цього року.