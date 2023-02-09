Лютий, 09 в 14:43

У четвер, 9 лютого, президент Володимир Зеленський висловив на саміті у Брюсселі надію, що вже цього року будуть відкриті переговори про членство України в ЄС.

Він додав, що це надасть опору для спільної безпеки.

За словами президента, подальше об’єднання Європи – це фундаментальний безпековий курс.

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