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Факти / Світ

Зеленський в Брюсселі висловив надію початок переговорів про вступ України в ЄС у 2023

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У четвер, 9 лютого, президент Володимир Зеленський висловив на саміті у Брюсселі надію, що вже цього року будуть відкриті переговори про членство України в ЄС. 

Він додав, що це надасть опору для спільної безпеки. 

За словами президента, подальше об’єднання Європи – це фундаментальний безпековий курс. 

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– Вільної Європи сьогодні вже не уявити без вільної України. Я дякую вам за те, що ми спільно підготували здобуття Україною статусу кандидата на вступ в Євросоюз. Я дякую вам за те, що ми спільно готуємо позитивну оцінку нашої трансформації на шляху до Євросоюзу. Я дякую вам за те, що відкриття вже цього року переговорів щодо членства для України в ЄС стане ще однією сильною опорою нашої з вами спільної безпеки, – підкреслив очільник української держави.

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