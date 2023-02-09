Зеленський в Брюсселі висловив надію початок переговорів про вступ України в ЄС у 2023
У четвер, 9 лютого, президент Володимир Зеленський висловив на саміті у Брюсселі надію, що вже цього року будуть відкриті переговори про членство України в ЄС.
Він додав, що це надасть опору для спільної безпеки.
За словами президента, подальше об’єднання Європи – це фундаментальний безпековий курс.
– Вільної Європи сьогодні вже не уявити без вільної України. Я дякую вам за те, що ми спільно підготували здобуття Україною статусу кандидата на вступ в Євросоюз. Я дякую вам за те, що ми спільно готуємо позитивну оцінку нашої трансформації на шляху до Євросоюзу. Я дякую вам за те, що відкриття вже цього року переговорів щодо членства для України в ЄС стане ще однією сильною опорою нашої з вами спільної безпеки, – підкреслив очільник української держави.