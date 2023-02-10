Лютий, 09 в 23:53

У середу, 8 лютого, у Бердянську Запорізької області українські захисники влучили у захоплений росіянами аеродром.

Як повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації, внаслідок прильоту загинуло більше 100 окупантів.

– Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром. Цим прильотом наші воїни знищили більше ста окупантів. Також постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційна станція, – йдеться у повідомленні.

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