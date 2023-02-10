150 тис. абонентів без світла, немає тепла та води: ОВА про наслідки ранкового обстрілу РФ Харкова

Лютий, 10 в 10:59

У Харкові через атаку Росії об’єктів інфраструктури введені аварійні і стабілізаційні відключення світла. Близько 150 тисяч абонентів Харкова без електроенергії. Наразі йдуть роботи з відновлення водопостачання та теплопостачання у місті.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Перше, ми відключаємо електроенергію внаслідок ударів, а також фізичних пошкоджень. І друге, це профілактичне відключення, щоб запобігти більш серйозним аваріям або перевантаженням мережі. Відновлюємо електроживлення нашої критичної інфраструктури Харкова, це теплові мережі та мережі водоканалу. На місцях працюють підрозділи ДСНС, – каже він.

Також голова ОВА зазначив, що поки триває повітряна тривога та повторні вибухи, не можна спрогнозувати терміни відновлення електроенергії у Харкові.

Зараз дивляться

– Харків все ще перебуває під ударами ворожих ракет. Нещодавно в місті пролунав ще один вибух. Є влучання в електрогенеруючу інфраструктуру. Повітряна тривога зберігається. Перебувайте в укриттях, – каже він.

Нагадаємо, що о четвертій ранку протягом 12 хвилин Росія нанесла біля 12 ракетних ударів по Харкову. Це виключно критична інфраструктура.

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