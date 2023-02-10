Через ракетну небезпеку у Києві та двох областях застосовуються екстрені відключення – ДТЕК
Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.
Про це повідомляє ДТЕК.
Крім того у зв’язку із загрозою нових ворожих атак на Черкащині запроваджуються стабілізаційні відключення електроенергії.
– Енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходів задля убезпечення енергосистеми, – повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Нагадаємо, що станом на ранок 10 лютого, Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару.