Через ракетну небезпеку у Києві та двох областях застосовуються екстрені відключення – ДТЕК

Лютий, 10 в 9:06

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК.

Крім того у зв’язку із загрозою нових ворожих атак на Черкащині запроваджуються стабілізаційні відключення електроенергії.

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– Енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходів задля убезпечення енергосистеми, – повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Нагадаємо, що станом на ранок 10 лютого, Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару.