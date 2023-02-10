Лютий, 10 в 12:52

Масованими вважаються ті ракетні атаки військ РФ, під час яких окупанти застосовують проти України десятки ракет.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За словами експерта, ворог зазвичай використовує під час масованих атак щонайменше 50 ракет.

Зараз дивляться

– Росіяни застосовують не менш як 50 ракет. Тобто це вже вважається масованою ракетною атакою, кілька десятків. Якщо ж це одиничні вильоти по точкових цілях, то це “стандартна” ракетна атака, – зазначив Кузан.

Він уточнив, що війська РФ прагнуть перевантажити українську систему ППО. Під час ракетних ударів ворог шукає слабкі місця в нашій обороні.

– Для цього вони обирають різні маршрути, пробують обходити, ставити собі основні і другорядні цілі. Зрозуміло, що чим більше об’єктів, які потрібно супроводжувати, тим тяжче реагувати, тим легше перевантажити систему повітряного захисту, – пояснив експерт.

Сергій Кузан розповів, що РФ хотіла знищити електричну та газову інфраструктуру України ще до Нового року, щоб залишити українців без світла та тепла протягом зими.

Експерт додав, що всі плани агресора зі знищення української інфраструктури виявилися провальними, проте це не означає, що росіяни перестануть завдавати ударів. У РФ ще є запас ракет для цього.

– І вони будуть як мінімум до закінчення лютого завдавати нам масовані ракетні удари. Після зими вони продовжать завдавати ударів, але вже працювати “з коліс”, тому що їхня промисловість працює в три зміни. Вони все ще спроможні виготовляти ракети, але й наша система ППО до того часу буде посилюватися, і ми зможемо давати адекватну відповідь, – наголосив Кузан.

За даними української розвідки, запланований Кремлем “ракетний бліцкриг” проти України провалився. Однак агресор не припинить завдавати ракетних ударів, оскільки має не надто багато методів ведення війни проти нашої держави.

Зранку 10 лютого Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну, випустивши десятки ракет. Є інформація про влучання в кількох областях.