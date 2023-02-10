На Миколаївщині збили три ворожі БПЛА – Кім

Лютий, 10 в 20:52

Ввечері 10 лютого російські окупанти знову атакували Україну іранськими дронами-камікадзе типу Shahed.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що над областю українські захисники знищили вже три ворожі безпілотники.

Також у мережі писали про ймовірну роботу ППО в Одеській області.

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Станом на 20:50 повітряна тривога оголошена у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також у Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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