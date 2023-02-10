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Факти / Україна

Під час загрози ударів дронами: у Запоріжжі пролунали вибухи

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
Вибух
Фото: Depositphotos

У Запоріжжі чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим у області була оголошена повітряна тривога.

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Наразі влада області чи міста не коментувала інформацію щодо вибухів.

Перед цим по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

Очільники Миколаївської та Дніпропетровської ОВА повідомляли про загрозу ударів дронами-камікадзе Shahed.

Очільник Дніпропетровської облради, зокрема, повідомляв про ворожі безпілотники саме з Запорізького напрямку.

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