Лютий, 10 в 0:30

У Запоріжжі чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим у області була оголошена повітряна тривога.

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Наразі влада області чи міста не коментувала інформацію щодо вибухів.

Перед цим по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

Очільники Миколаївської та Дніпропетровської ОВА повідомляли про загрозу ударів дронами-камікадзе Shahed.

Очільник Дніпропетровської облради, зокрема, повідомляв про ворожі безпілотники саме з Запорізького напрямку.