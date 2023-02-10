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Факти / Україна

Почались перебої зі світлом в областях: РФ пошкодила об’єкти високовольтної інфраструктури

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Почались перебої зі світлом в областях: РФ пошкодила об’єкти високовольтної інфраструктури

Просто в ці хвилини триває вже 14 масована ракетна атака на енергосистему України.

– На жаль, маємо влучання на кількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що зумовило перебої з електропостачанням у деяких областях, – повідомили в Укренерго.

Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми в Укренерго вжили необхідних превентивних заходів, застосовувавши аварійні відключення.

Зауважимо, що електростанції та об’єкти системи передачі окупанти атакували і вночі 10 лютого.

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