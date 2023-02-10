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Факти / Світ

Потепління обвалило ціну на газ в Європі до 16-місячного мінімуму

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Поставки газу
Фото: Depositphotos

У найбільшому європейському хабі TTF у Нідерландах ціна на газ різко впала до 53 євро за МВт-год (приблизно $562 за тис. кубометрів). Це – найнижчий рівень з вересня 2021 року. 

Про це йдеться у даних платформи tradingeconomics.

Падіння ціни може бути пов’язане з очікуваним скороченням попиту на газ, спровокованим потеплінням, яке очікується на європейському континенті уже з наступного тижня. 

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Крім того на динаміку ціни впливає висока заповненість газосховищ в Європі на цей період – 69%, що є набагато вищим показником, ніж в середньому за 10 років (54%). 

Також очікується збільшення постачання зрідженого газу до Європи зі США після запуску в роботу експортного газового хаба Freeport LNG, закритого з червня 2022 року.

Джерело: tradingeconomics

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