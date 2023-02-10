Потепління обвалило ціну на газ в Європі до 16-місячного мінімуму
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У найбільшому європейському хабі TTF у Нідерландах ціна на газ різко впала до 53 євро за МВт-год (приблизно $562 за тис. кубометрів). Це – найнижчий рівень з вересня 2021 року.
Про це йдеться у даних платформи tradingeconomics.
Падіння ціни може бути пов’язане з очікуваним скороченням попиту на газ, спровокованим потеплінням, яке очікується на європейському континенті уже з наступного тижня.
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Крім того на динаміку ціни впливає висока заповненість газосховищ в Європі на цей період – 69%, що є набагато вищим показником, ніж в середньому за 10 років (54%).
Також очікується збільшення постачання зрідженого газу до Європи зі США після запуску в роботу експортного газового хаба Freeport LNG, закритого з червня 2022 року.
Джерело: tradingeconomics