Лютий, 10 в 12:55

У найбільшому європейському хабі TTF у Нідерландах ціна на газ різко впала до 53 євро за МВт-год (приблизно $562 за тис. кубометрів). Це – найнижчий рівень з вересня 2021 року.

Про це йдеться у даних платформи tradingeconomics.

Падіння ціни може бути пов’язане з очікуваним скороченням попиту на газ, спровокованим потеплінням, яке очікується на європейському континенті уже з наступного тижня.

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Крім того на динаміку ціни впливає висока заповненість газосховищ в Європі на цей період – 69%, що є набагато вищим показником, ніж в середньому за 10 років (54%).

Також очікується збільшення постачання зрідженого газу до Європи зі США після запуску в роботу експортного газового хаба Freeport LNG, закритого з червня 2022 року.

Джерело: tradingeconomics