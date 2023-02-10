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Факти / Україна

У Києві пролунали два вибухи, працює ППО

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами

10 лютого в Києві пролунали два вибухи.

Перший було чутно орієнтовно о 10:04, а другий – о 10:06.

У міській військовій адміністрації підтвердили, що в місті працює протиповітряна оборона.

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У КМВА закликали людей зберігати спокій та не покидати укриттів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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