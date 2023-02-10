У Києві пролунали два вибухи, працює ППО

Лютий, 10 в 10:12

10 лютого в Києві пролунали два вибухи.

Перший було чутно орієнтовно о 10:04, а другий – о 10:06.

У міській військовій адміністрації підтвердили, що в місті працює протиповітряна оборона.

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