У Києві пролунали два вибухи, працює ППО
10 лютого в Києві пролунали два вибухи.
Перший було чутно орієнтовно о 10:04, а другий – о 10:06.
У міській військовій адміністрації підтвердили, що в місті працює протиповітряна оборона.
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