РФ намагається приховати масштабні втрати техніки та нарощує виробництво – ISW

Лютий, 10 в 7:26

Кремль продовжує вживати заходів щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни в Україні, приховуючи масштаби втрат.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.

Президент РФ Володимир Путін 9 лютого провів засідання наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив та доручив агентству надати підтримку суб’єктам федерації у розвитку виробництва безпілотних авіаційних комплексів.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відвідав танковий завод в Омській області 9 лютого і заявив, що Росії необхідно збільшити виробництво різноманітного озброєння, зокрема сучасних танків, у відповідь на західну військову допомогу Україні.

Раніше Oryx повідомив, що російські війська втратили 1012 танків в Україні, а ще 546 танків було захоплено українськими військами. Ці сукупні втрати становлять приблизно половину танків, які російські війська направили до України на початку вторгнення.

На думку аналітиків, російським військовим необхідно швидко поповнити ці втрати у танках, щоб зберегти здатність вести великомасштабні механізовані маневрені бойові дії напередодні ймовірного збільшення темпів наступальних операцій на сході України. Медведєв, ймовірно, сформулював свої заклики до збільшення виробництва як відповідь на західну військову допомогу, щоб приховати той факт, що суттєві втрати військової техніки викликають необхідність збільшення виробництва.

Аналітики вважають, що зусилля Кремля з поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни, уникаючи при цьому ширшої мобілізації російської економіки, як і раніше, несумісні з масштабами війни, яку ведуть російські військові в Україні, і масштабами втрат російської військової техніки.