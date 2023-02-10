Лютий, 10 в 14:40

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив думку, що чергова масована атака Кремля пов’язана з тим, що Росія не може змиритись зі своїми невдачами і тому продовжує тероризувати населення.

– Чергові спроби знищити українську енергосистему та позбавити українців світла, тепла, води. Під час сьогоднішньої ранкової атаки Росія випустила більше півсотні крилатих ракет, більшість із яких було збито нашими силами ППО. Дякуємо за професійність, – написав Шмигаль у себе в соцмережах в п’ятницю, 10 лютого.

Він додав, що ворог кидає усі свої сили на те, щоб завдати українській енергетиці якнайбільшої шкоди.

– Маємо пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях, через що можуть спостерігатися перебої з електропостачанням, – попередив прем’єр.

За його словами, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.