Лютий, 10 в 16:00

Окупаційні війська РФ спеціально запускають ракети по Україні через територію сусідніх країн. Вони хочуть спровокувати українських військових збивати ракети ще на підльоті, щоб уламки впали на території інших держав.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він уточнив, що під час масованих ракетних атак війська РФ використовували повітряний простір Молдови щонайменше тричі, щоб завдавати ударів по західних та центральних областях України.

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– Зрозуміло, що, запускаючи через територію Білорусі чи Молдови, вони намагаються якомога ближче до кордону запускати ракети, щоб відпрацьовувала наша система ППО, – зазначив Ігнат.

Він пояснив, що Україна в будь-якому разі захищатиме себе, своїх громадян та об’єкти критичної інфраструктури, а тому буде вражати ворожі ракети.

– А уламки ракет можуть летіти ще 10 км, а то й більше, падаючи на територію суміжних держав. Вони (окупанти, – Ред.) це прекрасно розуміють і спеціально провокують на такі дії. Тому це ще один цинічний образ російського керівництва, яке робить такі провокації, – наголосив Ігнат.

Попри заперечення Румунії, в Повітряних силах ЗСУ наполягають, що зафіксували сьогодні проліт двох крилатих ракет Калібр через румунський повітряний простір. Як пояснив Ігнат, ці ракети спочатку радіолокаційно спостерігалися над Молдовою, потім перетнули повітряний простір Румунії, країни-члена НАТО, після чого залетіли в Чернівецьку область.

– Є радіолокаційні дані, є засоби об’єктивного контролю. Безумовно країни-члени НАТО теж спостерігали за цією ситуацією. Думаю, що будуть матеріали, які це підтверджуватимуть. Думаю, будуть надані певні матеріали із тих систем, радарів, де було помічено ці ракети. Тому що не вперше Росія провокує таким чином, – заявив речник, порадивши дочекатися цих офіційних матеріалів.

Як відомо, зранку 10 лютого війська РФ завдали нового масованого ракетного удару по Україні. Повітряні сили ЗСУ знищили 61 крилату ракету із 71, які запустила РФ.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети Калібр перетнули державний кордон України з Молдовою та повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО.

Водночас у Міністерстві оборони Румунії переконують, що російська ракета пролетіла за 35 км від кордону країни.

Джерело: Media Center Ukraine

Фото: Повітряне командування Схід