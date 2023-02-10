Лютий, 10 в 11:14

Під час масованої ракетної атаки Росії у Житомирській області пролунали вибухи.

– Жителі Житомирського району сьогодні можуть почути гучні вибухи. Зберігайте спокій. Ведуть планові роботи! – написав голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Крім того, він зазначив, що зараз слід максимально знизити навантаження на енергосистему області та країни.

– Це дозволить енергетикам краще підготуватися до надзвичайних ситуацій. Відключіть усі зайві електроприлади! Будьте готові до екстрених відключень електрики! Не користуйтеся ліфтами, – написав Бунечко.

Нагадаємо, що 10 лютого Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні, випустивши десятки ракет. Наразі є влучання в енергооб’єкти у Харкові та у Хмельницькій області.