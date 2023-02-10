Лютий, 10 в 19:05

Президент Володимир Зеленський під час свого європейського турне отримав хороші сигнали від партнерів щодо постачання Україні зброї.

Про це він заявив у вечірньому зверненні 10 лютого.

– Лондон, Париж, Брюссель – усюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці – бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати, – сказав Зеленський.

Глава держави запевнив, що партнери почули нашу позицію та аргументи, тому пообіцяли ще більше підтримки.

Зараз дивляться

– Тепер наше спільне завдання – взяти все те, про що ми говорили та домовлялися, і трансформувати в конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретні нові лінії співпраці, – сказав Зеленський.