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Факти / Україна

ЗСУ вночі знищили по 5 ворожих ракет та дронів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Збитий дрон

Уночі 10 лютого російські війська завдали ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України зокрема.

Окупанти випустили сім дронів-камікадзе Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря, а із російського фрегата в Чорному морі – шість крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено п’ять крилатих ракет Калібр та п’ять ударних дронів Shahed-136/131.

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По Харківській та Запорізькій областях росіяни випустили до 35 зенітних керованих ракет типу С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами протиповітряної оборони.

Масованого удару по цих двох регіонах армія РФ завдала з району російського Бєлгорода та поки що окупованого Токмака в Запорізькій області.

Близько 8.30 окупанти випустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, після чого в усіх областях України оголосили повітряну тривогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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