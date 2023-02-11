Лютий, 11 в 18:16

Україна продовжить модернізацію інституцій та процедур для захисту держави.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 11 лютого.

Зеленський повідомив, що сьогодні провів кілька нарад із представниками сектору оборони та правоохоронних органів.

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Тематикою стало посилення державних інституцій України й захист інституцій від будь-яких спроб – ззовні чи зсередини – зменшити їх дієздатність та ефективність.

– Це стосується різних напрямів: і кадрової політики, і взаємодії між державними інституціями, і чистоти того, як працюють державні структури, – повідомив президент.

Він додав, що, однією з тем обговорення з правоохоронцями стало виявлення і блокування тіньових схем на митниці.

За його словами, СБУ, ДБР та Офіс Генерального прокурора мають значні результати у захисті нашої держави від тих, хто працював на державу-агресора.

– Будуть і відповідні кроки РНБО, що продовжують нашу лінію захисту держави. Вся ця діяльність це не лише ті чи інші епізоди, і ті чи інші кримінальні провадження, не лише те, що стосується тих чи інших осіб, але й те, що стосується інституцій. Держава продовжить модернізацію самих інституцій і процедур в них, – додав Зеленський.

Президент наголосив, що чистота в роботі держінституцій має гарантуватись не лише тим, що залежить від самих людей, але й тим, який функціонал прозорості та підзвітності створено.

Володимир Зеленський подякував всім працівникам сектору оборони й безпеки України та правоохоронцям, які дбають про державу.

Він нагадав, що почав добу з відвідування посольства Туреччини та співчуттів турецькому народу внаслідок землетрусу.

– Станом на зараз відомо про понад 21 тис. загиблих. Розбір завалів продовжується і, на жаль, число втрачених життів може бути більшим. Команда ДСНС України працює в Туреччині зараз допомагаючи з розбором завалів. Посольство України з’ясовує всю інформацію про українців, які могли опинитись в зоні лиха. Ми розділяємо біль турецького народу та бажаємо якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав, – сказав український лідер.

Український лідер окремо подякував захисникам неба “за ще одну сторінку успіху нашої держави у захисті від іранських дронів, які застосовує Росія”. Він відзначив бійців 160 Одеської та 208 Херсонської зенітно-ракетних бригад, а також 302 Харківського ракетного полку.

Президент також подякував воїнам України, які відбивають ворожі наступи на Донеччині – на Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках.