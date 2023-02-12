Британське озброєння можуть почати виробляти в Україні – ЗМІ

Лютий, 12 в 10:48

В Україні можуть почати виробляти британське озброєння та військову техніку. Відповідні переговори тривають між високопоставленими чиновниками оборонної галузі Великої Британії та їхніми українськими колегами.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, представники Великої Британії вже навіть були в Україні. Попередньо йдеться про створення спільних підприємств, які вироблятимуть зброю та транспортні засоби за ліцензією. Водночас зазначено, що інші європейські оборонні компанії також ведуть подібні переговори з Україною, причому британські компанії прагнуть випередити французьких та німецьких конкурентів.

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– Будь-яке спільне підприємство, ймовірно, потребуватиме схвалення прем’єр-міністра Ріші Сунака. Тим паче що Росія неодноразово погрожувала Заходу помстою за постачання зброї в Україну, і будь-яка підтримка виробництва приведе до подальшого загострення, – вказує The Telegraph.

Даунінг-стріт і Міноборони відмовилися від коментарів на цю тему, заявивши, що це справа промисловості.

– Промислове співробітництво сприяє тісноті в міжнародних відносинах. Спочатку це може бути виставлено як комерційне, але для цього знадобиться принаймні мовчазне політичне схвалення, – вважає науковий співробітник дослідницького центру Royal United Services Institute і колишній офіцер британської армії НАТО Ед Арнольд.

За його словами, угода щодо військового обладнання “вкаже на майбутнє довгострокове співробітництво, поглиблення зв’язків між Великобританією та Україною до рівня, якого вони ще не досягли”. Окрім того, така угода наблизить Україну до НАТО та європейських структур безпеки.

Фахівець із військових закупівель американського аналітичного центру безпеки Rand Corporation Джеймс Блек розповів, що така угода, згідно з якою західна держава вироблятиме важку зброю в Україні, буде першою.

– Українська оборонна промисловість була в основному зосереджена на виробництві та підтримці радянських або місцевих технологій і з моменту здобуття незалежності кілька десятиліть страждала від недостатніх інвестицій, загальмованих реформ, проблем з корупцією та інших викликів, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Україна виготовила за ліцензією деяку ізраїльську та американську стрілецьку зброю, наприклад гвинтівки, й адаптувала деякі свої танки для встановлення ізраїльської електроніки.

Водночас, як вказує незалежний експерт з питань оборони Френсіс Туса, будь-які нові заводи стануть ключовими цілями для російських бомбардувань.

Раніше державний концерн Укроборонпром домовився про співпрацю з чеським виробником військової техніки VOP CZ.