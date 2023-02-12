Чому РФ зазнає рекордних втрат на фронті – версія розвідки Британії
За останні два тижні Росія, імовірно, зазнала найбільшої кількості втрат із початку вторгнення до України.
За даними розвідки Міноборони Великої Британії, у середньому протягом тижня армія РФ втрачала 824 солдати.
Це вчетверо перевищує показник у червні-липні 2022 року.
Британські розвідники наголошують: хоч і не можуть перевірити методологію, за якою Генеральний штаб Збройних сил України обраховує втрати росіян, тенденція, що простежується в щоденних звітах, імовірно, є точною.
На переконання представників британського оборонного відомства, на зростання кількості втрат росіян, очевидно, впливає низка факторів.
Ідеться, зокрема, про брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті.
Доказом цього є ситуація у Вугледарі та Бахмуті.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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