РФ почала частіше використовувати авіацію, на Кремінському напрямку окупанти відійшли – Луганська ОВА
Війська РФ все частіше використовують авіацію в Луганській області.
Про це повідомляє Луганська ОВА.
Так, за учора, 11 лютого, окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброви.
Також підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога поблизу Білогорівки і Серебрянського лісництва.
Окрім того, як повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, на Кремінському напрямку росіяни зазнали суттєвих втрат та відійшли.
– Декілька днів поспіль рашисти багато атакували наші позиції як в районі Кремінної, так і в районі Білогорівки. Наші захисники відповіли розгромом ворога. Вчора орки оговтувалися від відповіді наших бійців на Кремінському напрямку, орки відійшли для поповнення своїх підрозділів, – йдеться в повідомленні.
Джерело: Луганська ОВА, Сергій Гайдай