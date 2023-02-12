Лютий, 12 в 11:20

Війська РФ все частіше використовують авіацію в Луганській області.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Так, за учора, 11 лютого, окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброви.

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Також підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога поблизу Білогорівки і Серебрянського лісництва.

Окрім того, як повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, на Кремінському напрямку росіяни зазнали суттєвих втрат та відійшли.

– Декілька днів поспіль рашисти багато атакували наші позиції як в районі Кремінної, так і в районі Білогорівки. Наші захисники відповіли розгромом ворога. Вчора орки оговтувалися від відповіді наших бійців на Кремінському напрямку, орки відійшли для поповнення своїх підрозділів, – йдеться в повідомленні.

Джерело: Луганська ОВА, Сергій Гайдай