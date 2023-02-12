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Факти / Україна

У Маріуполі зростає концентрація військових вантажівок РФ – радник мера

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Маріуполь

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у Лівобережному районі міста зростає концентрація військових вантажівок окупантів з БК.

Про це він повідомив у Telegram, опублікувавши відповідне відео.

– Маріуполь. Знову Лівобережний район. Знову тут зростає концентрація військових вантажівок з БК. Схоже, основна концентрація схованок планується тут. Дійсно, складніше для ураження. Теоретично. Але дуже теоретично, – написав радник мера.


Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що окупанти на в’їзді в місто розмістили снайперів.

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Фото: Маріупольська міська рада

Джерело: Андрющенко Time

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