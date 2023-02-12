У Росії немає шансів підійти до Одеси з моря – Резніков

Лютий, 12 в 8:59

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія більше не панує у Чорному морі, тому ризику захоплення Одеси немає.

Про це він сказав під час пресконференції в Одесі, пишуть ВМС ЗС України.

– Я дуже не люблю давати прогнози та оцінювальні судження, але для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, Росії треба мати панування на Чорному морі. Але ми позбавили їх цієї можливості. В тому числі після успішного застосування наших, українських Нептунів, коли за відомою всім адресою крейсер Москва пішов на дно. Плюс несуть службу протикорабельні комплекси Гарпун, тому підійти з моря до Одеси в них я не бачу жодного шансу, – розповів міністр.

За його словами, підійти суходолом в окупантів не вийшло минулого разу, а на даний час завдяки українським захисникам загарбники відкинуті на лівий берег Дніпра, що сам по собі зі зруйнованими мостами та переправами є потужним природним захисним бар’єром.

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Водночас він додав, що на лівобережних територіях півдня ситуація більш напружена, оскільки там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми.

Джерело: ВМС ЗС України