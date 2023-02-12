Лютий, 12 в 20:55

Усі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 лютого.

Він зазначив, що сьогодні своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську “атомку”.

Зараз дивляться

– Ми робимо все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну. Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні – наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії, – сказав Зеленський.

Також Зеленський відзначив всіх, “хто відновлює енергетичні спроможності нашої держави”.

– Цей день та вчорашній більшість українців пройшли без відключень світла, але у новому тижні будуть графіки відключень. Це ще не перемога, адже можуть бути нові удари терористів. Слава всім, хто боронить Бахмут, Вугледар, Часів Яр, Мар’їнку, Авдіївку та всі інші напрямки на Донеччині, на Луганщині та по всьому фронту! – сказав президент.