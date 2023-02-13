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Факти / Україна

В Україні вперше здійснили ракетний запуск безпілотника

Валентина Чорна, редакторка стрічки
запуск БПЛА

У неділю, 12 лютого, в Україні вперше запустили дрон-камікадзе власного виробництва за допомогою ракети.

Відповідне відео опублікував науковий співробітник хімічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка та керівник студентського конструкторського бюро NAURocket Сергій Піпко.

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Вчений пояснив, що ракетний запуск дрона має кілька переваг.

– Не потрібно збирати і розбирати катапульту, запуск можна проводити з дуже короткою напрямною або взагалі без напрямної, з місця. Наприклад, з кузова пікапа або вантажівки, зупинившись лише на хвилину. Можна запускати залпом кілька штук за хвилину, — написав Піпко у своєму блозі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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