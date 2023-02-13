Лютий, 12 в 22:28

У неділю, 12 лютого, в Україні вперше запустили дрон-камікадзе власного виробництва за допомогою ракети.

Відповідне відео опублікував науковий співробітник хімічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка та керівник студентського конструкторського бюро NAURocket Сергій Піпко. Зараз дивляться

Вчений пояснив, що ракетний запуск дрона має кілька переваг.

– Не потрібно збирати і розбирати катапульту, запуск можна проводити з дуже короткою напрямною або взагалі без напрямної, з місця. Наприклад, з кузова пікапа або вантажівки, зупинившись лише на хвилину. Можна запускати залпом кілька штук за хвилину, — написав Піпко у своєму блозі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.