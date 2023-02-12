Зеленський запровадив санкції проти 200 осіб, повʼязаних з Росією

Лютий, 12 в 13:18

У неділю, 12 лютого, президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування санкцій до 200 осіб, пов’язаних з РФ.

Відповідний указ №75/2023 опублікували на сайті глави держави.

Під санкції потрапили 199 громадян РФ та один українець – колаборант Юрій Чернічук, якого росіяни призначили “директором” окупованої Запорізької АЕС.

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Зазначено, що санкції запроваджуються на підставі внесених СБУ пропозицій терміном на 50 років.

Окрім того, МЗС України доручено поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти 182 компаній РФ та трьох фізичних осіб.