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Факти / Україна

Maxar показала як виглядають околиці Вугледара, де армія РФ зазнає значних втрат

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
околиці Вугледара

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies показала, який вигляд мають околиці Вугледара на Донеччині, де нині йдуть запеклі бої.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст Майк Екель.

– Нові супутникові знімки (від 8-10 лютого) українського Вугледара та його околиць, де минулого тижня Росія зазнала катастрофічних втрат серед військових та техніки,– написав журналіст.

Він зазначив, що на перших двох фото зображена бронетехніка, розташована вздовж лісосмуги на південному сході від Вугледара.

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Околиці Вугледара

Фото: Maxar Technologies

околиці Вугледара

Фото: Maxar Technologies

На третій світлині воронки на околицях Павлівки.

околиці Павлівки

Фото: Maxar Technologies

Нагадаємо, на Донецькому напрямку окупанти зазнають значних втрат. Напередодні під Вугледаром ЗСУ знищили елітну 155-ту бригаду морської піхоти включно з командним штабом.

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Джерело: Майк Екель

Фото: Maxar Technologies

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