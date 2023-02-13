Maxar показала як виглядають околиці Вугледара, де армія РФ зазнає значних втрат

Лютий, 13 в 13:44

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies показала, який вигляд мають околиці Вугледара на Донеччині, де нині йдуть запеклі бої.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст Майк Екель.

– Нові супутникові знімки (від 8-10 лютого) українського Вугледара та його околиць, де минулого тижня Росія зазнала катастрофічних втрат серед військових та техніки,– написав журналіст.

Він зазначив, що на перших двох фото зображена бронетехніка, розташована вздовж лісосмуги на південному сході від Вугледара.

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На третій світлині воронки на околицях Павлівки.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку окупанти зазнають значних втрат. Напередодні під Вугледаром ЗСУ знищили елітну 155-ту бригаду морської піхоти включно з командним штабом.

Джерело: Майк Екель

Фото: Maxar Technologies