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Факти / Україна

На півночі немає наступальних угруповань РФ, але підготовка окупантів у Білорусі триває – ЗСУ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Танки РФ у Білорусі
Фото: Depositphotos

На північному напрямку наразі немає ознак формування нових наступальних угруповань РФ. Однак окупанти продовжують проходити підготовку на полігонах Білорусі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні з фронту Генерального штабу Збройних сил України.

– На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі та ЗС РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки військ РФ, – зазначається в зведенні.

Загалом протягом доби ворог завдав двох ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив понад 15 обстрілів із РСЗВ (реактивних систем залпового вогню).

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– Небезпека завдання ударів РФ залишається високою по всій території України, – попередили в Генштабі.

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Війська РФ також не припиняють мінометних та артилерійських обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Від початку доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти в Сумській та Харківській областях.

Окупанти також здійснювали обстріли населених пунктів із танків, мінометів та артилерії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Зокрема, місто Херсон знову потрапило під мінометний та артилерійський вогонь РФ.

Авіація ЗСУ за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки військ РФ. Водночас українські ракетні війська та артилерія вразили три райони зосередження живої сили та станцію РЕБ окупантів.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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