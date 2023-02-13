Погана погода та відсутність підготовки можуть перешкодити наступу РФ на Бахмут – британський експерт

Лютий, 13 в 19:13

Погана погода та відсутність підготовки можуть перешкодити наступу Росії на Бахмут. Таку думку в інтерв’ю Sky News висловив віцемаршал авіації у відставці Шон Белл.

Він зазначив, що протягом зими російські загарбники просувалися приблизно на 100 метрів на день до Бахмута, але за три дні цей показник зріс.

Водночас Белл каже, що погана погода та відсутність підготовки можуть перешкодити російському наступу.

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— Погода все ще погана. Ви не можете вести маневрову війну поза дорогами. Російська авіація не може втрутитися саме через погоду, а російські війська не пройшли належної підготовки. Тож чому вони роблять це зараз? Майже напевно це політична ціль Росії, яка відчайдушно хоче побачити прогрес до того, як західна допомога надійде (Україні, – Ред.) навесні, – сказав він.

Белл припустив, що Україна, може “скористатися можливістю вийти” з Бахмута, але при цьому “змусить Росію заплатити величезну ціну за кожен їхній крок”.

Головним напрямком удару РФ в Україні залишається Бахмутський, де РФ має значні втрати живої сили та техніки.