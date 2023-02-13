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Факти / Україна

Рота потрапила під заміс: окупант розповів про прорив ЗСУ в районі Сватового на Луганщині

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російський окупант розповів про успіхи Збройних сил України на Луганському напрямку.

Перехоплену телефонну розмову солдата РФ оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

– Ось йде прорив у нашому напрямку (Сватівський напрямок, – Ред.), там рота одна під п*здоган потрапила, під заміс. Нам пів години дали, ми маємо висунутися до них на допомогу, оборону стримати, – сказав він.

Окупант зізнався, що на них тисне велике угруповання українських військових.

Зараз дивляться

– Їх там залишилося близько 30, 40 людей, і нас 11 відправляють, там велике угруповання тисне. Зараз своїх зберу, сядемо на броню і туди висуватимемося, весь боєприпас сказали з собою брати. Прорив іде у нашому напрямку, в Сватово, – сказав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 355-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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