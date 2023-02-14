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Факти / Україна

Агресори видають росіянам пільгову іпотеку на житло на окупованих землях – ЦНС

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Агресори видають росіянам пільгову іпотеку на житло на окупованих землях – ЦНС
Фото: Depositphotos

Російська Федерація намагається змінити демографічний склад населення на землях, які вона тимчасово окупувала. Так, громадянам РФ видають пільгову іпотеку на житло на захопленій території. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

– Реалізувати програму має фінансовий інститут розвитку в житловій сфері “Дом.рф”, якому держава надаватиме субсидії, і той буде вже покривати різницю в іпотечних відсотках банкам, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що таким чином ворог стимулює мешканців РФ приїжджати на ТОТ і заселяти українські землі, й водночас стимулює місцевих мешканців отримувати паспорт РФ, аби стати учасником програми.

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Тим часом у Горлівці окупанти примушують водіїв отримувати нові посвідчення за російським стандартом. У ЦНС підкреслювали, що за відсутності ворожого паспорта це є неможливим. 

Повідомлялось, що працівникам транспортних підприємств окупанти визначили термін до 1 травня 2023 року – в інакшому випадку ворог погрожує звільненням.

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