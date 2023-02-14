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Факти / Україна

Без зайвих документів: Кабмін дозволив спрощене ввезення дронів в Україну

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Дрон
Фото: Dreamstime

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить максимально прискорити та спростити ввезення в Україну товарів військового призначення, зокрема дронів та комплектуючих.

Документ спільно напрацювали Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації.

– Технології мають важливе значення на полі бою, адже вони змінюють хід війни і зберігають життя наших військових. Тому надважливо забезпечити швидку доставку БПЛА, щоб наші захисники та захисниці мали технологічну перевагу над ворогом, – наголосили в пресслужбі уряду.

Постанова Кабміну спростить митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання під час ввезення в Україну. Імпортерам більше не потрібно отримувати дозвіл Державної служби експортного контролю.

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А спрощене ввезення комплектуючих дозволить розвивати виробництво оборонної продукції на території України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав сьогоднішнє рішення Кабміну “fast-track для дронів”.

Він уточнив, що кілька тижнів тому відбулося опитування серед українських виробників та постачальників безпілотників щодо ключових факторів, які блокують їхню роботу. І тепер уряд ухвалив постанову, яка має спростити правила.

– Простою мовою – більше жодних документів від служби експортного контролю чи інших органів для ввезення дронів тощо, – зазначив Федоров.

Він пояснив, що Україні складно отримати перевагу над РФ у кількості живої сили та зброї, а тому єдиний шлях – створити технологічну перевагу над агресором. Це дозволить зберегти життя українських військових.

За словами Федорова, ухвалений сьогодні документ є лише першим серед низки інших, які напрацьовуються.

– Ми активно підтримуємо запровадження системи Delta, створення 60 ударних рот БПЛА та нової доктрини застосування. Всі ці заходи є складовими єдиного комплексного плану – зробити нашу армію найбільш технологічною, – заявив міністр.

Нещодавно Кабінет міністрів підтримав впровадження в Силах оборони України системи відображення оперативної обстановки Дельта (Delta). Ця платформа дозволяє в режимі реального часу слідкувати за ситуацією на полі бою та положенням військ.

Джерело: Telegram-канал Михайла Федорова

Джерело: Урядовий портал
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