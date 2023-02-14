Долітались: ЗСУ приземлили російські Су-24М та Су-25

Лютий, 14 в 7:56

Українські пілоти, ракетники та артилеристи напередодні вкрили щільним вогнем позиції російських військових.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, авіація протягом 13 лютого завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів.

Крім того, українські захисники збили два ворожих літаки – Су-24М та Су-25.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії тим часом уразили:

пункт управління,

сім районів зосередження живої сили,

дві станції радіоелектронної боротьби,

склад боєприпасів російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 356-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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