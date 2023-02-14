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Факти / Україна

Доступ до Бахмута не закритий, але для в’їзду потрібен дозвіл – Череватий

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Вид на Бахмут (січень 2023)
Фото: Depositphotos

Доступ до міста Бахмут Донецької області не закритий, однак військова адміністрація ввела більш безпечний режим.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в етері телемарафону.

– Туди не закритий доступ, як дехто сказав, а просто введений більш безпечний режим доступу. На сайті Донецької обласної військової адміністрації все розписано, є можливість зареєструватися, – сказав він.

За його словами, журналісти та волонтери можуть потрапити у місто, отримавши акредитацію чи дозвіл від ОВА та Міноборони.

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– Враховуючи важливість для ворога цього населеного пункту, відповідно ми здійснюємо певні маневри нашими силами і засобами, що не потребує великої відкритості. Тому туди є можливість потрапити, кому потрібно, – додав Череватий.

Він зазначив, що у місті залишаються близько п’яти тисяч жителів.

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Джерело: телемарафон

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