Лютий, 14 в 11:29

Міністр оборони Олексій Резніков подав на погодження президенту України Володимиру Зеленському кандидатури трьох нових заступників.

Про ініційовані ним кадрові зміни в міністерстві Резніков поінформував на своїй сторінці у Facebook.

– Ми пройшли рік в умовах повномасштабної російської агресії. Накопичено важливий досвід, що дає підказки, як посилити міністерство. Я запросив до команди нових людей. Відповідно до процедури, кандидатів на посади подав на погодження президенту України, після цього має відбутись затвердження урядом, – зазначив Резніков.

Запропоновані такі кандидатури:

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1. На посаду першого заступника міністра пропонується призначити Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Він є заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України, командувачем угруповання Сил та засобів оборони Києва.

Як наголосив Резніков, генерал Павлюк прекрасно знає проблематику сучасної війни та потреби ЗСУ, а також має управлінські якості, необхідні для роботи в міністерстві.

2. На посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації запрошено волонтера, екскерівника фонду Повернись живим, журналіста-документаліста Віталія Дейнегу.

– Сучасна війна потребує нових підходів. Сектор цифрового розвитку є одним із напрямків, де Україна здатна на прорив і може створювати нові стандарти для світу. Потрібен свіжий погляд, широкий кругозір та здатність інтегрувати можливості держави, бізнесу та громадського сектору, – пояснив Резніков свій вибір.

3. На посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції запрошено політика, дипломата та журналіста, екснардепа та колишнього посла України в Канаді Андрія Шевченка.

Він має посилити євроінтеграційний напрям роботи Міноборони, опікуватися комунікаціями з міжнародними партнерами, законотворцями, а також українським суспільством.

Водночас нинішні перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук залишаться в команді на посадах радників міністра.

– У якості радників вони сконцентруються на низці пріоритетних проєктів, які вимагають повного залучення їхньої експертизи та компетенцій, – додав Резніков.

Він уточнив, що це не останні кроки на шляху перезавантаження Міністерства оборони та анонсував подальші зміни “для посилення команди” вже за кілька днів.

Як відомо, довкола Міністерства оборони України нещодавно розгорівся “харчовий” скандал. Він стосувався закупівлі продуктів для ЗСУ. У міністерстві відбулися звільнення, а правоохоронці повідомили низку підозр.

Олексій Резніков визнав проблеми та анонсував кадрове оновлення в Міноборони.

13 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким посаду першого заступника міністра оборони в умовах воєнного стану може обійняти військовослужбовець у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала.

Джерело: Facebook-сторінка Олексія Резнікова