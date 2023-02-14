Лютий, 14 в 12:24

Російські окупаційні війська хочуть захопити всю територію Луганської області. Тож найближчими днями в регіоні очікуються масовані атаки окупантів.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай в ефірі каналу FREEДОМ.

Він зазначив, що на Луганщині протягом останніх тижнів суттєво збільшилася концентрація військ РФ. Росіяни активно зондують оборону Збройних сил України по всій лінії фронту в регіоні, зокрема біля Сватового, Кремінної, Білогорівки.

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На Луганщині вже фіксується збільшення кількості атак, артилерійських та авіаційних ударів з боку окупантів.

– Чекаємо, коли вони всю цю масу почнуть утилізувати, кидаючи просто в лобову в бій, – заявив Гайдай.

Він нагадав про завдання Кремля для російської армії щодо виходу на адміністративні межі Луганської області. Тож росіяни стягують на цей напрямок більше сил та техніки.

– На наш напрямок вони кинуть всі сили, щоб все ж вийти на адмінмежі і щоб було, що “продавати” населенню РФ. Те, що збільшилася кількість обстрілів, кількість авіаударів, збільшилася кількість атак, ми бачимо, що це більше таке зондування, пошук слабких місць. Це в принципі вже частина, мабуть, початкова цього більш-менш масованого наступу, – наголосив Гайдай.

Ще 9 лютого аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські війська розпочали черговий великий наступ у Луганській області. Зокрема, зріс темп операцій окупантів уздовж лінії Сватове-Кремінна.

Джерело: Telegram-канал Сергія Гайдая