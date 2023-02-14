На місцях влучань спалахнули пожежі: РФ обстріляла Очаків
Уранці 14 лютого російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області.
По житлових кварталах міста окупанти гатили з артилерії та мінометів.
Через влучання боєприпасів та їхніх уламків спалахнули пожежі в кількох будинках.
Відомо, що за однією з адрес вогонь охопив 100 кв. м площі.
Ліквідували займання 16 рятувальників за допомогою трьох одиниць техніки.
Також під час обстрілу постраждали кілька адміністративних будівель.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 356-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Віталій Кім, ДСНС у Миколаївській області