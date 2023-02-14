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Факти / Україна

На місцях влучань спалахнули пожежі: РФ обстріляла Очаків

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Очакова 14 лютого 2023

Уранці 14 лютого російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області.

По житлових кварталах міста окупанти гатили з артилерії та мінометів.

Через влучання боєприпасів та їхніх уламків спалахнули пожежі в кількох будинках.

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Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
На місцях влучань спалахнули пожежі: РФ обстріляла Очаків / 6 фотографий

Відомо, що за однією з адрес вогонь охопив 100 кв. м площі.

Ліквідували займання 16 рятувальників за допомогою трьох одиниць техніки.

Також під час обстрілу постраждали кілька адміністративних будівель.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 356-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кім, ДСНС у Миколаївській області

Фото: ДСНС у Миколаївській області

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