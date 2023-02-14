Лютий, 14 в 11:43

Уранці 14 лютого російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області.

По житлових кварталах міста окупанти гатили з артилерії та мінометів.

Через влучання боєприпасів та їхніх уламків спалахнули пожежі в кількох будинках.

Зараз дивляться

На місцях влучань спалахнули пожежі: РФ обстріляла Очаків / 6 фотографий

Відомо, що за однією з адрес вогонь охопив 100 кв. м площі.

Ліквідували займання 16 рятувальників за допомогою трьох одиниць техніки.

Також під час обстрілу постраждали кілька адміністративних будівель.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 356-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кім, ДСНС у Миколаївській області

Фото: ДСНС у Миколаївській області