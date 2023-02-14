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Обговорили подальшу підтримку України. Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляється на сайті ОП.

– Сторони обговорили потужну підтримку, яку Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні з наближенням річниці війни, а також наголосили на важливості подальшої комунікації, – йдеться в повідомленні.

Також Єрмак поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті.

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Окрім того, керівник ОП подякував американському народові, президенту США та обом палатам Конгресу за підтримку нашої країни в боротьбі за свободу та спільні демократичні цінності.

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Джерело: Офіс президента
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