Лютий, 14 в 8:36

Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що через рік після повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ має такі ж проблеми, які мала на початку.

Про це він сказав на брифінгу.

Кірбі зазначив, що російський диктатор Володимир Путін приймає неправильні рішення. Насамперед йому не варто було вдиратися в Україну.

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– Зрозуміло, що ні він, ні його військові не приймали розумних рішень щодо їхньої роботи на полі бою. Вони все ще страждають від тих самих проблем, що й рік тому: логістика, матеріально-технічне забезпечення, інтеграція спільних вогнів, особовий склад, згуртованість підрозділів. Я міг би продовжувати і продовжувати, – сказав він.

Представник Білого дому з питань нацбезпеки наголосив, що це підтверджується тим, що диктатор “продовжує міняти генералів так, як я міняю шкарпетки”.

Джерело: Білий дім