Путін приймає неправильні рішення, його війська мають такі ж проблеми, що і рік тому – Кірбі
Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що через рік після повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ має такі ж проблеми, які мала на початку.
Про це він сказав на брифінгу.
Кірбі зазначив, що російський диктатор Володимир Путін приймає неправильні рішення. Насамперед йому не варто було вдиратися в Україну.
– Зрозуміло, що ні він, ні його військові не приймали розумних рішень щодо їхньої роботи на полі бою. Вони все ще страждають від тих самих проблем, що й рік тому: логістика, матеріально-технічне забезпечення, інтеграція спільних вогнів, особовий склад, згуртованість підрозділів. Я міг би продовжувати і продовжувати, – сказав він.
Представник Білого дому з питань нацбезпеки наголосив, що це підтверджується тим, що диктатор “продовжує міняти генералів так, як я міняю шкарпетки”.
Джерело: Білий дім