Лютий, 14 в 15:32

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років.

Що підписують мобілізовані: які документи та на що варто звернути увагу – читайте в матеріалі.

До яких лав потрапляє мобілізована людина 2023

За словами адвоката Радіона Кирилкіна, процес відбувається таким чином:

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Після проходження військово-лікарської комісії та визнання придатними, мобілізованих, які не проходили військову службу, направляють для проходження відповідної підготовки до навчальних центрів (навчальних закладів). Підготовка в навчальних центрах може проводитися за скороченими термінами та становить від 7 до 20 діб (залежно від складності спеціальності). Після завершення підготовки в навчальних центрах, мобілізовані прибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Що підписують мобілізовані: документи

Експерт зазначив, що законодавство виділяє як окремий вид військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також військову службу за контрактом.

Водночас мобілізовані мають право укласти контракт про проходження військової служби за контрактом.

Часто перелік документів залежить від індивідуальних особливостей кожної людини. Професії, віку, стажу і т.д.