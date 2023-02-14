Що підписують мобілізовані: перелік документів під час прийому на службу
Фото: Генштаб ЗСУ
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років.
Що підписують мобілізовані: які документи та на що варто звернути увагу – читайте в матеріалі.
До яких лав потрапляє мобілізована людина 2023
За словами адвоката Радіона Кирилкіна, процес відбувається таким чином:
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- Після проходження військово-лікарської комісії та визнання придатними, мобілізованих, які не проходили військову службу, направляють для проходження відповідної підготовки до навчальних центрів (навчальних закладів).
- Підготовка в навчальних центрах може проводитися за скороченими термінами та становить від 7 до 20 діб (залежно від складності спеціальності).
- Після завершення підготовки в навчальних центрах, мобілізовані прибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.
Що підписують мобілізовані: документи
Експерт зазначив, що законодавство виділяє як окремий вид військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також військову службу за контрактом.
Водночас мобілізовані мають право укласти контракт про проходження військової служби за контрактом.
Часто перелік документів залежить від індивідуальних особливостей кожної людини. Професії, віку, стажу і т.д.