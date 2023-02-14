Лютий, 14 в 18:37

В навчальному центрі на території полігону Кадамовський Південного військового округу РФ (Ростовська область) проходять підготовку орієнтовно до двох бригад військовослужбовців російських окупаційних військ, серед мобілізованих та “добровольців”.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 14 лютого.

Зазначається, що таким чином росіяни намагаються компенсувати власні масштабні втрати.

Зараз дивляться

— Основна частина російських військовослужбовців проходить тритижневий курс підготовки. Окремі групи проходять двотижневий курс, – повідомили у Генштабі ЗСУ.

При цьому, відзначається низький рівень готовності російських вояків до виконання завдань.

З початку цього року підготовка рекрутів ПВК Вагнера на території полігону не проводилась. Інструктори навчального центру залучаються до підготовки безпосередньо у районі ведення бойових дій.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові скинули з дрону на позиції українських військ у районі Водяного аерозольні гранати нелетальної дії типу К-51.

Водночас, авіація Сил оборони протягом доби завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, три склади боєприпасів та дві станції РЕБ ворога.