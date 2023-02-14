Лютий, 14 в 11:21

Сьогодні, 14 лютого, генерації електроенергії достатньо для задоволення потреб споживачів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

– Неймовірними зусиллями енергетиків вдається тримати генерацію, доставку та розподіл електроенергії на необхідному рівні, щоб забезпечувати потреби споживачів, – йдеться в повідомленні.

Водночас у деяких регіонах, зокрема в Одеській та Хмельницькій областях, можливі стабілізаційні відключення, пов‘язані з ремонтами мереж.

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Міністр зазначив, що успіхи мають свою високу ціну, адже у прифронтових областях енергетики працюють під обстрілами та в небезпечних місцях.