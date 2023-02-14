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Факти / Україна

Сьогодні лише у двох областях можливі відключення електроенергії – Галущенко

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Електрика, электричество, електропостачання, світло, свет, электроснабжение
Фото: Pexels

Сьогодні, 14 лютого, генерації електроенергії достатньо для задоволення потреб споживачів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

– Неймовірними зусиллями енергетиків вдається тримати генерацію, доставку та розподіл електроенергії на необхідному рівні, щоб забезпечувати потреби споживачів, – йдеться в повідомленні.

Водночас у деяких регіонах, зокрема в Одеській та Хмельницькій областях, можливі стабілізаційні відключення, пов‘язані з ремонтами мереж.

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Міністр зазначив, що успіхи мають свою високу ціну, адже у прифронтових областях енергетики працюють під обстрілами та в небезпечних місцях.

– В останні дні, на жаль, трапились трагічні випадки. На мінах підірвались автомобілі ремонтників Миколаївобленерго та Харківобленерго. Є загиблий, багато поранених. Щирі співчуття близьким померлого, найшвидшого одужання постраждалим, – додав Галущенко.

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Джерело: Міненергетики
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