Сьогодні лише у двох областях можливі відключення електроенергії – Галущенко
Сьогодні, 14 лютого, генерації електроенергії достатньо для задоволення потреб споживачів.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
– Неймовірними зусиллями енергетиків вдається тримати генерацію, доставку та розподіл електроенергії на необхідному рівні, щоб забезпечувати потреби споживачів, – йдеться в повідомленні.
Водночас у деяких регіонах, зокрема в Одеській та Хмельницькій областях, можливі стабілізаційні відключення, пов‘язані з ремонтами мереж.
Міністр зазначив, що успіхи мають свою високу ціну, адже у прифронтових областях енергетики працюють під обстрілами та в небезпечних місцях.
– В останні дні, на жаль, трапились трагічні випадки. На мінах підірвались автомобілі ремонтників Миколаївобленерго та Харківобленерго. Є загиблий, багато поранених. Щирі співчуття близьким померлого, найшвидшого одужання постраждалим, – додав Галущенко.