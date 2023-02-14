Союзники планують надати Україні близько 100 млрд євро допомоги у 2023 році – міністр оборони Естонії

Лютий, 14 в 12:04

У 2023 році Захід має намір надати Україні 100 мільярдів євро військової та супутньої допомоги.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур перед зустріччю міністрів оборони НАТО, пише Європейська правда.

– Ми намагаємось допомогти Україні, виділивши спільно приблизно 100 мільярдів євро цього року. Це має бути нашою метою, бо зараз це число менше. Та коли брати частку Естонії, то це лише одна п’ята нашого ВВП, бо Естонія вже надала приблизно 400 мільйонів євро допомоги, що становить 1,1% нашого ВВП, – сказав він.

Глава Міноборони Естонії заявив, що закликатиме партнерів на зустрічі збільшити військову допомогу Україні.

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– Якщо взяти всі країни Контактної групи з питань оборони України… наш спільний ВВП – близько 50 трильйонів, а може, навіть більше. І якщо взяти 1% цієї суми, це буде десь 500 мільярдів, – зазначив він.

Певкур також додав, що виступає за активніше впровадження спільних закупівель зброї на рівні ЄС.

– Хотілось би, аби ми перейшли до спільної закупівлі зброї. Ми б хотіли, аби ЄС спільно купив принаймні мільйон снарядів для України. Це дуже важливо для того, щоб підтримувати їхню боєздатність, – наголосив міністр.

Сьогодні, 14 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться дев’ята зустріч у форматі Рамштайн. Україна очікує отримати сучасні західні літаки.

Джерело: Європейська правда