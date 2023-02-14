Лютий, 14 в 19:10

Німецькі танки Leopard 2A4 прибудуть з Польщі до України у березні 2023 року.

Про це заявив віцепрем’єр та міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак після зустрічі з партнерами по НАТО на Рамштайні 14 лютого.

За його словами, танки Leopard 2, які надала Канада, наразі перебувають у Польщі, куди також прибули інструктори для навчання українських військових.

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– Сьогодні під час зустрічі Контактної групи з питань оборони в Брюсселі ми говорили про ефективну підтримку України. Інші країни заявили про участь у цій коаліції. Вже в березні перші танки Leopard відправляться в Україну, – йдеться у повідомленні, яке поширило Міноборони Польщі.

Крім того, очільниця Міноборони Канади Аніта Ананд підтвердила, що танки Leopard, які її країна передає Україні, вже перебувають у Польщі.

До Польщі також прибули 25 канадських інструкторів. Вони вже почали тренувати українських військових щодо використання танків Leopard 2A4.

Очільник Пентагону Ллойд Остін розповів, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard. Також США та Чехія дадуть додаткові танки до Т-72, які українські війська вже отримали від Польщі.

На початку лютого Міноборони Канади опублікувало знімки та відео того, як перший Leopard 2 вантажать в літак, щоб відправити в Україну.