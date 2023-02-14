У Львові та області знищені практично всі електропідстанції – Садовий

Лютий, 14 в 10:01

В результаті російських атак у Львові та області є достатньо багато руйнувань. Як правило, це об’єкти критичної інфраструктури.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в інтерв’ю РБК-Україна.

– Кожен з цих об’єктів має свого власника, це державні інституції. Частина цих об’єктів все ще функціонує. Велика частина, на превеликий жаль, не піддається відновленню, тому треба заново все перебудовувати, – сказав він.

За словами Садового, в межах Львова та області зруйновані практично всі електропідстанції.

Зараз дивляться