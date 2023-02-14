У Львові та області знищені практично всі електропідстанції – Садовий
В результаті російських атак у Львові та області є достатньо багато руйнувань. Як правило, це об’єкти критичної інфраструктури.
Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в інтерв’ю РБК-Україна.
– Кожен з цих об’єктів має свого власника, це державні інституції. Частина цих об’єктів все ще функціонує. Велика частина, на превеликий жаль, не піддається відновленню, тому треба заново все перебудовувати, – сказав він.
За словами Садового, в межах Львова та області зруйновані практично всі електропідстанції.
– Тому електропостачання є великою проблемою, але наші електрики знаходять нестандартні кмітливі рішення, тому промисловість і ці установи, які мають забезпечити місто, працюють. Так, жителі страждають, але всі чітко знають, які коли є графіки відключень, – зазначив він.