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Факти / Україна

У Львові та області знищені практично всі електропідстанції – Садовий

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Львові та області знищені практично всі електропідстанції – Садовий
Фото: Pixabay

В результаті російських атак у Львові та області є достатньо багато руйнувань. Як правило, це об’єкти критичної інфраструктури.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в інтерв’ю РБК-Україна.

– Кожен з цих об’єктів має свого власника, це державні інституції. Частина цих об’єктів все ще функціонує. Велика частина, на превеликий жаль, не піддається відновленню, тому треба заново все перебудовувати, – сказав він.

За словами Садового, в межах Львова та області зруйновані практично всі електропідстанції.

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– Тому електропостачання є великою проблемою, але наші електрики знаходять нестандартні кмітливі рішення, тому промисловість і ці установи, які мають забезпечити місто, працюють. Так, жителі  страждають, але всі чітко знають, які коли є графіки відключень, – зазначив він.

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Джерело: РБК-Україна
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