Україна розпочинає підготовку дипломатів в Африці – МЗС
Україна розпочинає комплексний чотириденний навчальний онлайн-курс для дипломатів із країн Африки.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Підготовка африканських дипломатичних кадрів відбувається на виконання домовленостей, досягнутих під час його турне до Африки в жовтні 2022 року.
– Африканські партнери виявили неабиякий інтерес у вивченні українського дипломатичного досвіду. Навчальний курс, який розробило МЗС України, продовжить ренесанс відносин України та країн Африки, а також стане нашим практичним внеском у зміцнення стійкості країн Африканського континенту, – сказав Кулеба.
У навчанні беруть участь понад 200 дипломатів із Нігерії, Кенії, Ефіопії, Сомалі, Кот-д’Івуару, ПАР, Ботсвани, Мозамбіку та Сенегалу.
Лекційний курс зосереджений на висвітленні досвіду України у протидії агресії, впливу війни на архітектуру міжнародної безпеки, формули миру президента Володимира Зеленського, продовольчої та енергетичної безпеки тощо.
Також програма передбачає ознайомлення дипломатів із особливостями зовнішньої політики України у воєнний час, відносин України та Африки, українського досвіду в протидії російським фейкам та дезінформації.
За словами Кулеби, цьогоріч Україна планує провести серію навчальних курсів для низки інших африканських країн.