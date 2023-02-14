Україна розпочинає підготовку дипломатів в Африці – МЗС

Лютий, 14 в 16:00

Україна розпочинає комплексний чотириденний навчальний онлайн-курс для дипломатів із країн Африки.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Підготовка африканських дипломатичних кадрів відбувається на виконання домовленостей, досягнутих під час його турне до Африки в жовтні 2022 року.

Зараз дивляться

– Африканські партнери виявили неабиякий інтерес у вивченні українського дипломатичного досвіду. Навчальний курс, який розробило МЗС України, продовжить ренесанс відносин України та країн Африки, а також стане нашим практичним внеском у зміцнення стійкості країн Африканського континенту, – сказав Кулеба.

У навчанні беруть участь понад 200 дипломатів із Нігерії, Кенії, Ефіопії, Сомалі, Кот-д’Івуару, ПАР, Ботсвани, Мозамбіку та Сенегалу.

Лекційний курс зосереджений на висвітленні досвіду України у протидії агресії, впливу війни на архітектуру міжнародної безпеки, формули миру президента Володимира Зеленського, продовольчої та енергетичної безпеки тощо.

Також програма передбачає ознайомлення дипломатів із особливостями зовнішньої політики України у воєнний час, відносин України та Африки, українського досвіду в протидії російським фейкам та дезінформації.

За словами Кулеби, цьогоріч Україна планує провести серію навчальних курсів для низки інших африканських країн.