Лютий, 14 в 21:44

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) очолила суддя Віра Михайленко.

Про це пише Центр протидії корупції (ЦПК) з посиланням на рішення зборів суддів, ухвалене 14 лютого.

– Попередні кілька спроб були невдалими, і ось ВАКС нарешті отримав повноцінну голову суду, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 7 травня 2019 року по 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич.

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Після цього і до сьогодні повноваження голови виконував Олег Павлишин, який має найбільший суддівський стаж.

– 18 травня 2022 року головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семеннікова. Він змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку, – нагадали в ЦПК.

Нагадаємо, у вересні 2021 року колишня очільниця Антикорупційного суду Танасевич відзвітувала щодо роботи ВАКС за два роки. За цей час судом було винесено вироки, зокрема, трьом нардепам, двом депутатам місцевих рад та вироки щодо позбавлення для 27 корупціонерів.

Фото: ЦПК