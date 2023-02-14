Лютий, 14 в 13:02

Передання ATACMS Україні зменшить запаси США та зашкодить готовності американських військ до відбиття потенційних загроз у майбутньому.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотири поінформовані джерела.

Також США занепокоєні, що Україна почне використовувати далекобійні ракети для ударів по російській території і що це перетне “червоні лінії”.

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– Ми завжди враховуємо нашу готовність і власні запаси, забезпечуючи Україну тим, що їй потрібно на полі бою. Існують інші шляхи надання Україні можливостей, необхідних для завдання ударів по цілях, – розповів виданню високопоставлений чиновник Міноборони США.

Зазначено, що один із обхідних шляхів, який розглядає Київ, полягає в тому, щоб попросити схвалення Вашингтона на придбання ATACMS у країни-союзника, яка експлуатує цю зброю, використовуючи фінансування Сполучених Штатів. ATACMS є у Південної Кореї, Польщі, Румунії, Греції, Туреччини, Катару і Бахрейну.