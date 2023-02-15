Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже четверту добу поспіль – Укренерго

Лютий, 15 в 12:38

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже четверту добу поспіль і сьогодні наразі не прогнозується.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначено, що виведено в аварійний ремонт енергоблок на одній з електростанцій. Водночас включено в роботу після ремонту один з енергоблоків на іншій електростанції.

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Також інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через нехарактерне для зими водопілля мають багато ресурсів. Завдяки сприятливій погоді зростає генерація з відновлюваних джерел енергії. Триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. При зростанні споживання можливе застосування відключень.

– Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка у Сумській та Житомирській областях. Виміри в Івано-Франківській та Тернопільській областях перенесені на 21 лютого. Це пов’язано зі зміною звичного режиму споживання у цих регіонах під час релігійних свят, що впливатиме на результати вимірів, – додали в компанії.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є незначні мережеві обмеження, застосовуються графіки погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, які зазнали значних пошкоджень від 14 ракетних та 17 дронових хвиль атак росіян.

В Укренерго нагадали, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й перебувають під контролем ворога.